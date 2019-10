Show gratuito e desfile cívico marcam 137 anos de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Muita gente foi até o centro da cidade na manhã desta segunda-feira (7), para acompanhar o desfile cívico em comemoração aos 137 anos de Varginha.

A Câmara Municipal esteve representada pelo presidente do Legislativo, vereador Dudu Ottoni e o vereador Cláudio Abreu. Ao falar ao público presente, Dudu agradeceu aos varginhenses e aos governantes que ajudaram a construir a cidade.

“Temos muito que agradecer a todos que fizeram sua parte para o progresso do nosso município. Chegamos até aqui graças ao esforço desse povo ordeiro e trabalhador, que seja nascido aqui ou não, ama essa terra e faz de tudo para que Varginha continue sendo uma referência nacional. Parabéns à Varginha e, principalmente, parabéns ao povo de Varginha que tanto contribuiu e contribui para sermos a Princesa do Sul”, disse Dudu.

A solenidade também contou com a presença do prefeito, Antônio Silva e de seu vice, Vérdi Lúcio Melo, secretários municipais e autoridades militares.

Fizeram bonito no desfile os alunos, professores e funcionários da área administrativa das escolas municipais e estaduais que muito bem representaram suas instituições e os projetos desenvolvidos na área da educação do município.

Após o desfile cívico, os presentes puderam participar de uma aula de ginástica com o professor Flávio Henrique Pontes.

O aniversário de Varginha também foi marcado pela repercussão dos veículos de comunicação que enalteceram a cidade como referência no estado e no país. Teve Rádio que destacou que a Revista Veja publicou há poucos anos que Varginha é uma das cidades do interior com mais crescimento. Depois disso, o município conquistou um shopping, empresas como a Mellita, mais cursos universitários, possui um complexo médico com quatro hospitais, vários laboratórios e clínicas.

A cidade avança na preservação ambiental com um aterro sanitário e coleta seletiva que a coloca à frente de milhares de municípios brasileiros que tem a preocupação com a natureza e qualidade de vida. Recentemente, a cidade foi citada com uma das mais pacíficas para viver. As contas da Administração Municipal são honradas em dia. “Temos orgulho de Varginha, pois a cidade avança, cresce, próspera e trabalhamos para isso”, declara o prefeito Antônio Silva.

O pensamento é compartilhado com o vice-prefeito Vérdi Melo. “Juntamente com a Câmara Municipal conseguimos administrar a cidade com sucesso em prol dessa população merecedora de tudo isso”, concluiu.

Show com a banda Lex Luthor

O show da Banda Lex Luthor em comemoração pelos 137 anos de Varginha, lotou a Concha Acústica na noite deste domingo (6). Aproximadamente cinco mil pessoas curtiram o show de quase três horas. A banda que já é consagrada por sua rica diversidade de ritmos, cenários e figurinos, não deixou a desejar e animou o público do começo ao fim.

A Guarda Civil Municipal de Varginha com o apoio da Polícia Militar garantiram a segurança do evento que transcorreu em clima de paz e diversão.

Para o secretário municipal de Turismo e Comércio de Varginha, Barry Charles, “toda programação que teve início na última quinta-feira (3) e terminou nesta segunda-feira (7), foi um sucesso absoluto, com aprovação total da população, com eventos bem atrativos. Toda a família varginhense esteve presente. Relativamente foi um custo baixo para o município, que gastou um recurso pequeno, mas que proporcionou entretenimento saudável para os varginhenses”, disse em entrevista ao CSul.