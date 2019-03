“Show da Galinha” é realizado no Via Café Garden Shopping, neste domingo

Neste domingo (17), a galinha azul mais famosa do Brasil vai ciscar em Varginha e se apresenta em um show gratuito no Via Café Garden Shopping, às 15h, ao lado da Havan. O show infantil é gratuito e, por isso, a organização pede para que os convidados cheguem com 15 minutos de antecedência para garantir lugar na plateia. As crianças ainda poderão tirar fotos com os personagens após a apresentação.

Durante o show, a galinha, em parceria com seus companheiros inseparáveis Galo Carijó, Pintinho Amarelinho, Baratinha e o Cãozinho, cantam e dançam os seus maiores sucessos. A turma da Popó é fenômeno entre crianças de todas as idades, e já soma mais de um bilhão de visualizações no YouTube, além de CDs, DVDs.

O show é parte do cronograma montado pelo centro de convivências para o público infantil. “Várias atividades voltadas aos pequenos são realizadas constantemente, no mall. Essa é uma das mais especiais porque envolve um personagem muito amado pelo público infantil e, desse modo, toda a família pode se divertir”, afirma a coordenadora de marketing do Via Café Garden Shopping, Etienne Bandeira.

Fonte e foto: Via Café Garden Shopping