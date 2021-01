Semáforos na Avenida Doutor José Justiniano dos Reis começam a funcionar

A Guarda Civil Municipal estará no local nos dias iniciais de funcionamento para orientar a população e ajudar, também, a chamar a atenção quanto a nova sinalização.

Os dois conjuntos de semáforos localizados na Avenida Doutor José Justiniano dos Reis entraram em funcionamento, nesta sexta-feira (15), após a conclusão da sinalização horizontal com pintura de solo e vertical com placas orientativas e os testes realizados nesses últimos dias por especialistas.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), os dois semáforos são resultado de uma preocupação do prefeito Vérdi Melo quanto a esse trecho do Bairro Sion, que tem uma população grande e um comércio forte, além de escolas no entorno desse local com intensa movimentação de veículos e pessoas. Ainda conforme o prefeito, o recapeamento asfáltico deu maior mobilidade na via.













“O prefeito Vérdi pediu um estudo técnico ao Demutran, que após análises chegou à conclusão que os semáforos são ideais para garantir maior segurança para quem passa pelo local, uma vez que redutores de velocidade não são permitidos, conforme resolução do Contran, em descida ou subida”, explica o chefe do Demutran, Eduardo Sepini.

Vale ressaltar que, a Guarda Civil Municipal estará no local nos dias iniciais de funcionamento para orientar a população e ajudar, também, a chamar a atenção quanto a nova sinalização.

Fonte e fotos: Ascom Prefeitura de Varginha