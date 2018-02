SEDUC e CDCA prorrogam prazo de matrícula para o Centro Educacional Santinha Salles Gontijo

A Secretaria Municipal de Educação de Varginha – Seduc, comunicam que o período das matrículas no Centro Educacional Santinha Salles Gontijo-CESSG foi prorrogado até o dia 23 de fevereiro fevereiro ,das 08h às 16hs. As matrículas serão exclusivamente para alunos regularmente matriculados na Escola Municipal Maria Aparecida Abreu, 4º e 5º anos de 2018.A matrícula deverá ser feita pelos pais ou responsáveis.

Documentação necessária:

– Xerox do RG ou Certidão de Nascimento da criança;

– Xerox do comprovante de residência atualizado com CEP;

– 1 Foto 3x 4.

Fonte: ASSCOM Varginha