Sargento da Polícia Militar morre devido à complicações do coronavírus em Varginha

Em nota, a PM informou que, o militar estava afastado se tratando de uma suspeita de contaminação pela COVID. Ainda conforme a polícia, nesta madrugada, o sargento apresentou piora e teve de ser levado à UPA, onde foi confirmada a contaminação. O militar sofreu várias paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

O Sargento da Polícia Militar Eduardo Rodrigues, de 46 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (24), em Varginha. O militar foi vítima de complicações da covid-19. Sargento Rodrigues atuava no 24º Batalhão da Polícia Militar. Aos 46 anos, ele estava próximo de se aposentar.

Em nota, o 24º Batalhão da Polícia Militar comunicou que, o sargento estava afastado do serviço e se tratando em casa de uma suspeita de contaminação pela COVID. Nessa madrugada, Eduardo apresentou piora e teve de ser levado às pressas para o setor de urgência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendido e após exames, confirmada a contaminação. Durante o atendimento, o sargento sofreu inúmeras paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

“À ele nossa sincera continência e pedimos o consolo aos corações e força na nossa luta, que continua. A certeza do dever cumprido na defesa da sociedade varginhense, mesmo com o sacrifício da própria vida” – disse a assessoria do 24º BPM.

Sargento Rodrigues atuava na 55 Cia da PM.

A prefeitura de Varginha, através do prefeito Vérdi Lúcio Melo e do vice Leonardo Ciacci, também se solidarizou com amigos e parentes da vítima. “Que Deus o tenha e conforte toda sua família e aos companheiros da 55 Cia PMMG/24º BMP”.