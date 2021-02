Saiba o que funciona e o que não funciona no feriado de Carnaval em Varginha

Tradicionalmente prolongado, Carnaval deste ano teve ponto facultativo cancelado devido à pandemia de covid-19.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Em meia à pandemia de coronavírus, o feriado de Carnaval não será prolongado em Varginha. Tradicionalmente, o feriado prolongado tem seu início no sábado e vai até a quarta-feira de cinzas – neste ano – entre os dias 13 e 17. Todavia, visando evitar o contágio da covid-19, a Prefeitura de Varginha decidiu por cancelar o ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17. A medida foi adotada, também, pelo governo de Minas.

Sobre a medida, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, enfatizou que; “a prefeitura recomendou que o comércio funcione no Carnaval”. Segundo ele, a decisão é uma forma de conter viagens, já que o comércio estará funcionando.

Vale ressaltar que, oficialmente o Carnaval não é considerado feriado nacional, a data tem ponto facultativo e a definição fica a critério de estados e município.

Comércio funcionará normalmente em Varginha

Em reunião realizada nesta no último dia (4), entre o Sindicato do Comércio Varejista de Varginha (Sindvar), Sindicato dos Empregados do Comércio de Varginha e Região (Sindcomerciários) e a Associação Comercial de Varginha (ACIV), ficou definido o cancelamento do ponto facultativo comercial no Carnaval em Varginha, ou seja, o comércio irá funcionar normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

Haverá compensações por conta do recesso cancelado. Para a segunda-feira (15), haverá concessão de uma folga a ser tirada em até 120 dias. Para a terça-feira (16), uma folga em até 90 dias; e para a quarta-feira (17), concessão de duas (2) horas de folga em até 90 dias. As folgas deverão ser negociadas entre patrões e colaboradores.

Outras repartições:

Prefeitura

A Prefeitura de Varginha funcionará normalmente nos dias 15, 16 e 17.

Correios

Os Correios funcionarão normalmente na manhã de sábado (13), retornando suas atividades na quarta-feira (17), após às 14h.

Via Café Garden Shopping

O Via Café Garden Shopping adotará horário especial no Carnaval.

*Sábado (13) – das 10h às 22h;

*Domingo (14), segunda-feira (15) e terça-feira (16) – lojas das 13h às 19h / Praça de Alimentação – 11h às 22h;

*Quarta-feira (17) – das 12h às 22h.

Bares

Conforme Decreto Municipal, os bares estão autorizados a funcionarem até às 23h.

Esfera judicial

Seguirá sem funcionamento, apenas com plantões. Em Varginha, a OAB confirmou o feriado, retornando assim, apenas no dia 18.

Parques Municipais

Segundo a prefeitura, os Parques Municipais Centenário e Novo Horizonte vão abrir sábado (13), domingo (14), terça-feira (16) e na quarta-feira (17), das 7h às 17h. Na segunda-feira, como de costume, os parques estarão fechados para manutenção.

Saúde

Os serviços de saúde, tais como, UPA e Hospital Bom Pastor seguem com funcionamento ininterrupto. Unidades Básicas de Saúde do Barcelona, Bom Pastor, Canãa e Santana, que atendem casos de covid-19 também funcionarão com horário padrão.