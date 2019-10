Sábado tem comemoração do Dia das Crianças em Varginha

Neste sábado (5), diversas atividades vão marcar a comemoração antecipada do Dia das Crianças e do aniversário de 137 anos de Varginha. Elas estão sendo preparadas pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e pela ACIV.

Na Estação Ferroviária, a festa será das 9h às 13h e vai contar com brinquedos infláveis, pula-pula e personagens infantis. Serão oferecidos ainda algodão-doce, picolé e pipoca. As fichas para as guloseimas são limitados e começarão a ser distribuídos antecipadamente a partir desta terça-feira (1º) na sede da ACIV (R. Pres. Antônio Carlos, 303 – Centro).

No Theatro Capitólio, às 10h30, a criançada poderá se divertir com o musical “Show do Mickey”. Os convites também são gratuitos e poderão ser retirados na sede da ACIV. Apenas os pais ou responsáveis podem retirar os bilhetes para as crianças e será necessário apresentação do documento original, do responsável e da criança.

“Dentre tantas ações realizadas pela ACIV, o Dia das Crianças é uma das que fazemos com maior prazer. Convido a todos para comparecerem e curtir com a família. Esperamos por vocês!”, disse o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

Para o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, as crianças e os pais não podem perder as atividades. “Será uma manhã muito animada e divertida. Nossa parceria com a ACIV vai proporcionar cultura e entretenimento para centenas de crianças da cidade. Estamos muito felizes”, destaca Lindon Lopes.

Mais informações sobre a retirada dos convites pode ser obtida pelo telefone (35) 3219-3350.