Quermesse de São Vicente de Paulo acontece na Praça da Matriz neste final de semana

“Venha celebrar conosco a vida do Apóstolo da caridade”

Durante o fim de semana, de hoje, sexta-feira (14), até domingo (16), acontece a tradicional quermesse da comunidade São Vicente de Paulo. Este ano a quermesse acontece na Praça da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. Várias comidas típicas poderão ser encontradas na quermesse: churrasquinho, canjicada, pastel, refrigerantes, tortas e doces, cachorro quente, angu baiano, entre outros.

A novena em honra ao padroeiro terá início no dia 18, e a programação completa pode ser encontrada no escritório paroquial, ou aqui mesmo no portal a partir de segunda-feira (17).

Confira o vídeo do convite para a quermesse disponibilizado pela PASCOM:

Redação CSul – Iago Almeida