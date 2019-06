Quermesse da Matriz do Divino tem início hoje

Desde a última sexta-feira (31), a Paróquia do Divino Espírito Santo, Matriz de Varginha, está em festa com a novena preparatória para o dia do titular. O tema escolhido este ano foi “Os dons do Espírito Santo entre nós”. O CSul traz a programação diária até o próximo dia 9 de junho, dia de Pentecostes.

Hoje, quarta-feira (5), terá início a Quermesse na Praça da Matriz, após a Santa Missa das 19h. Comidas típicas, brincadeiras, show de prêmios, muita música e uma boa conversa, tudo isso os varginhenses e devotos irão encontrar na festa externa da paróquia.

A Paróquia pede que quem puder doar brindes para o Show de Prêmios que será realizado na Festa Externa, é só deixar na Secretaria Paroquial.

“No sexto dia da novena de nosso titular o Espírito Santo com o tema: Ciência, as expressões de louvor contida em todas as coisas. Queremos através dessa Liturgia perceber que o dom da Ciência nos ensina a reconhecer melhor o significado do sofrimento e das humilhações, tem valor de escola que liberta e purifica, configurando o cristão a Jesus Cristo e outorgando-lhe um penhor de participação na glória do próprio Senhor Jesus”, escreveu a paróquia em seu Facebook oficial.

Confira o vídeo de Salomé Cassimiro e Caroline Cristina

Programação

6º dia – quarta-feira (2)

“Ciência, a expressão de louvor contida em todas as coisas”

19h – Missa celebrada pelo Cônego José Douglas Baroni (Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda de Três Pontas)

Gesto concreto: Café

Convidados: Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Apostolado da Oração, Comunidade Adorai, Comunidade El Shaddai, Pastoral da Comunicação, Pastoral da Sobriedade e Setores Missionários.

Festa de Pentecostes (09/06)

17h30 – Procissão saindo da Matriz do Divino, seguida de Missa Solene celebrada por Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano de Campanha

Ao final de cada celebração os fiéis poderão levar para casa um folder com toda programação desta festa. Participe e levea sua família!

Redação Csul – Iago Almeida