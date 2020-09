PSB oficializa Rogério Bueno como candidato à prefeitura de Varginha

Coligação PSB, PV e Cidadania também oficializou o nome de Professor Mário Ribeiro Duarte, que foi vice-reitor do UNIS, em Convenção realizada na noite desta terça-feira.

Na noite desta terça-feira (15), filiados do Partido Socialista Brasileiro, Partido Verde e Cidadania se reuniram para a Convenção Municipal, realizada na Praça Champagnat, no Centro de Varginha, e transmitida na internet via aplicativo Zoom.

O nome do advogado e ex-vereador Rogério Bueno (PSB) foi confirmado como pré-candidato à Prefeitura de Varginha. Professor Mário Ribeiro Duarte (PV), que foi vice-reitor do Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS MG, foi oficializado como pré-candidato à vice-prefeito.

A chapa ‘Varginha Pode Mais’ também é composta por 68 pré-candidatos a vereadores.

Após ser escolhido por unanimidade entre os membros dos três partidos, Rogério Bueno explicou que pretende trabalhar pelo município com perspectiva no desenvolvimento econômico local, aliado à tecnologia e foco na saúde, educação e no social. “Não queremos atirar pedras em ninguém, queremos ouvir as pessoas e apresentar o nosso projeto. Todos podem contribuir para que Varginha seja uma cidade melhor! Eu acredito que é possível dar oportunidades a todos”, afirmou.

Único deputado estadual de Varginha, Professor Cleiton fez questão de participar da convenção. Amigo de Bueno desde a juventude, ele comentou sobre a coerência desta aliança que foi criada por amor a Varginha e pela necessidade que fazer a cidade voltar a crescer. “Tomamos a decisão de lançar candidatura majoritária porque temos um grande projeto que está sendo construído já há bastante tempo por especialistas de várias áreas. Varginha merece conhecer esse projeto, sobretudo nesse momento de grande crise econômica que ainda virá. Nossa cidade parou no tempo e nós queremos torná-la mais inclusiva”, declarou o parlamentar.

O advogado Maurício Soares, presidente do PSB Varginha será o delegado da coligação.

Histórico

Rogério Bueno (PSB) é advogado e especialista em Direito Público. Também tem formação em Letras. Foi vereador em Varginha por três mandatos, entre os anos de 2005 a 2016. Em 2016, era vereador e foi candidato a prefeito.

Rogério Bueno encabeça chapa ‘Varginha Pode Mais’/Foto: Divulgação

Foi diretor administrativo do Hospital Regional por dois anos, no período janeiro de 2017 a abril de 2019, uma gestão muito elogiada pela forma com que administrou aquela importante instituição.

Tem 50 anos. É casado e tem um filho.

Mário Ribeiro Duarte

Professor Mário Ribeiro Duarte (PV) é formado em Filosofia e História, com especialização em Administração Pública e Mestrado em Letras.

Professor Mário Duarte foi o escolhido como vice de Bueno à prefeitura de Varginha/Foto: Divulgação

Trabalhou como professor nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Foi conselheiro do Sindicato dos professores do estado de São Paulo, vice-presidente da Associação dos professores de Contagem. Foi presidente da Associação comercial e Industria de Conchal/SP.

A partir de 2005 passou a trabalhar em Varginha, no Centro Universitário do Sul de Minas onde exerceu a função de Vice-Reitor e professor de Filosofia com a disciplina Ética e Responsabilidade Social.

Atualmente é aposentado e trabalha com agricultura Orgânica, principalmente café. É natural de Vieiras, na zona da Mata mineira. Tem 57 anos, é casado e tem dois filhos.

Fonte e foto: Ascom PSB Varginha