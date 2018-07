Projeto incentiva leitura por meio da troca de livros

Sabe aquele livro bacana que está parado na sua estante? Que tal troca-lo por outro livro do seu interesse? Esse é o espirito do Projeto Leva e Traz realizado pela Fundação Aprender, em Varginha. O objetivo do projeto é o incentivo à leitura por meio da troca de livros na comunidade.

A Fundação Aprender é o ponto de referência para que qualquer pessoa de posse de um livro possa troca-lo por outro exemplar de seu interesse. Além disso, o Projeto Leva e Traz também aceita doações de livros.

De acordo com a professora Júlia Eugênia Gonçalves, idealizadora do projeto, o foco da ação é o de despertar o hábito pela leitura e, paralelamente, o pleno exercício da cidadania.

Durante o ano de 2017, o projeto recebeu 174 livros e saíram 169 unidades.

As pessoas interessadas em colaborar com o projeto podem levar suas doações na sede da Fundação Aprender, que fica na Rua Wenceslau Braz, nº 700 no Centro.

Para mais informações, ligue 35 3222-1214.