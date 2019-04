Projeto “Ballet para Todos” inicia apresentações de 2019 neste sábado

Está marcada para este sábado (13), às 9h, a primeira apresentação do projeto “Ballet para Todos” no Cemei Hortência Corina Ferreira, no bairro Catanduvas. O evento é aberto ao público e contará com a execução de coreografias de Ballet Clássico e Jazz.

De acordo com a empreendedora cultural Nídia Batista, que é a responsável pelo projeto, o objetivo é realizar durante este ano várias apresentações em creches municipais, escolas estaduais​ e também​ nos bairros​, além do espetáculo de fim de ano no Theatro Capitólio.

“Nossos bailarinos comprovam que, através da dança, eles conseguem atingir várias pessoas, de inúmeras classes sociais. O projeto mostra que podem ter um futuro mais promissor por meio da arte e da cultura”, destaca Nídia Batista. Além deste sábado, haverá uma outra apresentação no mesmo Cemei no dia 27/04.

O “Ballet para Todos” foi criado em 2010 e conta com uma média de 70 alunos. São crianças, jovens e adultos, de 6 a 60 anos, distribuídos nas turmas de acordo com o desenvolvimento técnico e motor. As aulas acontecem na Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) e são gratuitas.

​A iniciativa ​é viabilizada pela Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Conta com o apoio da Unimed Varginha e parceria da Semel e da Academia de Dança e Acrobacias Elaine Nascimento.​

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha