Presidente da Câmara, Dudu Ottoni participa das atividades da 5ª Feira Literária de Varginha

5ª edição da Feira Literária de Varginha é realizada na Praça do ET

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni, participou nesta quinta-feira (07) das atividades do primeiro dia da Fliv 2019 – 5ª Feira Literária de Varginha, realizada na Praça do ET. O evento vai até sábado (09) com uma programação que conta com bate-papo com escritores, lançamento de livros, espetáculos artísticos e musicais, contação de histórias, além de estandes de livrarias e praça de alimentação.

“Gostaria de parabenizar toda equipe da Fundação Cultural de Varginha, na pessoa diretor-superintendente, Lindon Lopes, pela organização do evento. A estrutura está impecável e isso só valoriza a cultura no nosso Município. Desejamos muito sucesso e esperamos que o público possa aproveitar bastante a Feira Literária”, disse o presidente Dudu Ottoni.

Nesta sexta-feira, a Fliv tem programação das 10h até 20h e no sábado no mesmo horário.

Na foto destaque, o superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Lindon Lopes, o presidente da Câmara de Varginha, Dudu Ottoni e o ex-vereador, Júlio Cazelato

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha