Presidente da Câmara de Varginha recepciona Delegada Regional de Polícia Civil

A presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereadora Zilda Silva participou, na tarde desta quarta-feira (29), de uma reunião onde foi dar boas-vindas à delegada, Renata Fernanda Gonçalves de Rezende que assumiu a Delegacia Regional da Polícia Civil em Varginha.

Também estiveram presentes na reunião a Delegada Responsável pela Delegacia da Mulher de Varginha, Geny Azevedo e a advogada Izabel Braga, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Minas Gerais e membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada.

Durante o encontro foram discutidas as situações vividas pelas mulheres no município diante da pandemia do novo coronavírus e algumas medidas que têm sido adotadas pela Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica neste momento tão delicado, bem como sobre parcerias que podem ser realizadas entre Legislativo e Polícia Civil para melhorar o trabalho na segurança pública no Município.

“Estou em Varginha há menos de um mês e fico muito feliz de ser bem recebida pela presidente da Câmara, se dispondo a ajudar. Temos algumas necessidades que contamos com o apoio do Legislativo para tentar resolver e estamos esperançosos nesta parceria”, disse a delegada Renata.

A presidente da Câmara também ficou satisfeita com o encontro, se disponibilizando a atuar a favor das demandas necessárias. “Ter uma Delegacia Regional da Polícia Civil no nosso Município é uma situação que nos torna uma referência muito positiva e temos que atuar de forma que ela esteja funcionando em sua plenitude e atendendo à população de forma totalmente satisfatória. Sairemos com as demandas levantadas e atuaremos para apoiar no que pudermos”, disse a presidente.

A delegada Renata já atuou em Alfenas, com destaque para a chefia na Delegacia da Mulher e também há havia trabalhado na Corregedoria da Polícia Civil, em Belo Horizonte e na Delegacia da cidade de Timóteo.

Fonte e foto: Assessoria Câmara de Varginha