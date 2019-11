Prefeitura realiza leilão de bens inservíveis dia 21

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha realizará no dia 21 de novembro, quinta-feira, o leilão de bens inservíveis. O evento acontece às 9h, na sede do Propac II, na Rua Londres, 401, no bairro Vila Barcelona.

Serão 44 lotes, incluindo veículos, bicicletas, máquinas de carpintaria, debulhadeira de grãos, grade aradora, plantadeira, roçadeira, fábrica de tijolos, betoneira, máquina linotype e sucatas em geral.Os lances serão presenciais e online.

Para dar lances, caso já seja cadastrado, basta clicar no link, ir ao lote desejado e ofertar o Lance desejado. Se não for cadastrado, efetue seu cadastro antecipadamente.

Maiores informações no site: www.marianoleiloes.com.br

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Google Maps Reprodução