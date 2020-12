Prefeitura de Varginha vai congelar o IPTU 2021 em virtude da pandemia do novo coronavírus

Câmara aprovou projeto de autoria do prefeito Vérdi Melo.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Varginha, será lançado no exercício do ano de 2021 nos mesmos percentuais de descontos aplicados para o exercício de 2020. O Projeto de Lei de autoria do prefeito Vérdi Melo, foi aprovado pela Câmara Municipal na noite de quarta-feira (16), e agora segue para sanção do prefeito.

“Com a pandemia, o cidadão teve seu poder aquisitivo e econômico reduzido. Teremos um duro caminho a percorrer no pós-pandemia e a retomada da economia precisará ser estimulada pelo Poder Público através de ações concretas”, justificou o prefeito Vérdi Melo que agradeceu a Câmara pela aprovação do projeto em caráter de urgência.

Vérdi lembra, ainda, que o Poder Público tem um papel importantíssimo na vida dos cidadãos brasileiros, pois será através de políticas públicas e econômicas adotadas no período pós-pandemia que se determinará por quanto tempo os efeitos da pandemia perdurarão.

“O cidadão precisa se reestruturar economicamente. Aumentar a cobrança dos valores do IPTU na medida em que houve um regresso do poder econômico do cidadão varginhense não seria justo. Por isso os descontos aplicados no IPTU do exercício do ano de 2021 serão nos mesmos patamares do exercício do ano de 2020, a fim de que se possa conceder um alento econômico aos nossos cidadãos”, esclareceu o prefeito Vérdi Melo”.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Arquivo/Divulgação/Gazeta de Varginha