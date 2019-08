Prefeitura de Varginha emite nota para proprietários de Vans Escolares

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha, por meio do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, comunicou que quem ainda não providenciou o Laudo Vistoria para a retirada do Alvará (2ºsemestre de 2019) no DEMUTRAN, terá até o próximo dia 20 de agosto para fazê-lo.

Após a data, será repassada à Guarda Civil Municipal relação dos inadimplentes, que ficarão sob fiscalização da mesma e sujeitos à aplicação de auto de infração.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha