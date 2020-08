Prefeitura de Varginha e Casmig promovem reunião visando parceria para o Gás Natural

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura Municipal de Varginha, através do Prefeito Verde Melo e a Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) , reuniram nessa semana para sequencia às iniciativas de operacionalização e expansão da rede de distribuição de gás natural em Varginha, por meio de gasoduto virtual – transporte do energético por meio de carretas até a cidade, antecipando o atendimento às empresas locais.

Na última terça-feira (04), autoridades responsáveis discutiram os próximos passos e ações coordenadas entre as áreas para avançar no projeto do sistema de Gás Natural em Varginha.



Em 2014, a Prefeitura já havia assinado um Protocolo de Cessão de área à Gasmig , de onde iniciou-se a instalação do atual gasoduto.

Em Varginha, o gás natural será distribuído por gasoduto de distribuição, com 3,3 quilômetros de extensão já instalado e potencial para um volume de 18 mil m³/dia. A atual rede passa pela rua José Sanches, seguindo pelas avenidas Messias Barros e Coronel José Francisco Coelho, até chegar ao seu ponto final, próximo à avenida Rogassiano Francisco Coelho, no bairro Industrial JK.





A obra prevista para Varginha é o ponto de partida para o acesso da população a este combustível menos poluente, mais econômico e com maior eficiência calorífica. Inicialmente, a partir deste gasoduto, seis empresas do município serão atendidas e, futuramente, o adensamento da rede poderá atender os demais segmentos de atuação da Gasmig. O gás natural já é realidade em outras cidades em Minas Gerais, que já contam com o energético para abastecer diferentes mercados (industrial, automotivo, comercial e residencial).

Benefícios

As vantagens advindas do uso do gás natural vão além da otimização de custos. A segurança, por ser mais leve que o ar, dissipando mais rapidamente em caso de vazamentos; a praticidade e comodidade do fornecimento contínuo, e a economia de espaço físico, dispensando manuseio e estoque de botijões e controles diários, são apenas alguns dos benefícios proporcionados pelo uso do energético.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha