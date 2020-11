Prefeitura convoca população para ajudar na preservação da Praça São Charbel

Segundo administração municipal, moradores e comerciais que residem próximo à Praça estão reclamando de mau cheiro oriundo das lixeiras implantadas no local.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), monitora diariamente as duas lixeiras instaladas na Praça São Charbel, sendo que as mesmas são lavadas de dois em dois dias. Duas equipes especializadas – uma da SEMEA e outra da Guarda Civil Municipal de Varginha (GCMV) estiveram essa semana no local e constataram que o mau cheiro predominante na área é provocado pelo descarte incorreto e criminoso de óleo usado; possivelmente moradores ou comerciantes do entorno estão jogando esse dejeto de caixa de gordura nas lixeiras. Um Boletim de Ocorrência foi feito quanto a essa situação.

Lixeiras foram instaladas há pouco tempo pela prefeitura/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

Quanto às pessoas que rotineiramente estão no local, elas são abordadas pela GCMV em casos que geram perturbação pública ou apresentam algum tipo de ameaça à sociedade. Diariamente, uma equipe da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social (SEHAD) passa pela praça para convidar essas pessoas para a Casa Lar ou para o abrigo. Porém, o que foi constatado é que a maioria dessas pessoas não vive em situação de rua, e tem sim família e casa.

A Prefeitura informa que a Praça São Charbel – que antes era abandonada – foi revitalizada, houve poda e corte de árvores que ameaçavam cair e recebe manutenção diária de limpeza e segurança pública visando permanecer um local agradável e sem ameaça à saúde pública e à sociedade. Inclusive, neste sábado (28), haverá o corte de uma árvore, após constatação técnica do Corpo de Bombeiros de risco de queda sendo acionada a SEMEA para o procedimento evitando assim riscos de acidentes.

A Prefeitura faz um apelo para que o descarte de óleo usado seja feito corretamente, lembra que existem na cidade, empresas especializadas no recolhimento desse produto para a destinação correta e ressalta que se houver flagrante desse ato criminoso, que usará todos os rigores da lei para punir os responsáveis.

A convocação da Prefeitura é para que todos os moradores, os comerciantes do entorno, os trabalhadores das imediações e os frequentadores dessa região ajudem a preservar a Praça colaborando com a limpeza pública assim como os demais espaços públicos varginhenses.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha