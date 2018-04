Prefeito assina contrato para início das obras de revitalização no Jardim do Sapo

O Prefeito Antônio Silva assinou na última sexta-feira (13), contrato autorizando a empresa Resende e Resende Construtora Ltda, a iniciar as obras de revitalização da Praça Dom Pedro II (Jardim do Sapo). A obra, que será custeada com recursos próprios do município, da ordem de R$ 417.397,63, deverá estar pronta no prazo de sete meses após iniciada.

Seguindo o cronograma, o contrato seguirá agora para a Procuradoria Geral do Município – PGM, para homologação, e, posteriormente para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a ordem de serviço.

A obra contemplara a troca do piso, reforma do Coreto, substituição das luminárias, reforma dos bancos e paisagismo.

“Temos o compromisso de entregar a nossa população, a Praça do Jardim do Sapo, como é conhecida, um dos cartões postais de nossa cidade, um patrimônio público municipal, devidamente restaurada, dando a ela vida e luz”, disse o prefeito.