Polícia Militar apreende 185 quilos de maconha em Varginha; casal é preso

Droga foi localizada no bairro Jardim Oriente.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar realizou, nesta quinta-feira (10), uma grande apreensão de drogas em Varginha. De acordo com a PM, um homem estaria repassando os materiais ilícitos nos bairros Parque Boa Vista, Bela Vista e Bom Pastor. Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito estava em um veículo com placas de São Gonçalo do Sapucaí/MG.

Através de denúncia anônima, foi repassado aos militares as caraterísticas do suspeito, e informado o bairro onde ele reside. Após planejamento das ações, as equipes iniciaram as diligências pelo bairro “Jardim Oriente”, sendo visualizado um indivíduo de acordo com as características repassadas, que ao ser abordado, foi identificado e submetido a busca pessoal, sendo encontrado um tablete médio de maconha.

Questionado, o rapaz disse ser usuário e confirmou que morava no Jardim Oriente. Os militares então, foram até a residência do suspeito, sendo localizado um veículo com a mesma placa na qual foi repassada na denúncia. Na residência estava, ainda, a companheira do homem. No local, a PM encontrou 245 tabletes de maconha e 400 gramas de crack escondidos em caixas de isopor e malas.

No total, foram apreendidos 185 quilos de maconha e 400 gramas de crack; além de três aparelhos celulares, duas balanças de precisão, objetos para pesar e embalar drogas e R$ 168,00.

O casal, ambos de 22 anos, foi preso e levado à Delegacia.