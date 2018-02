PM prende no Bairro Jardim Áurea um Rapaz por tráfico de drogas

Durante patrulhamento preventivo, nessa terça-feira (21), pelo bairro Jardim Áurea, a PM abordou um rapaz de 21 anos, após ele ter tentado desvencilhar-se de uma embalagem contendo quatro pedras de crack e quatro porções de maconha, e R$ 52,00 em dinheiro.

Em seguida a equipe policial dirigiu-se à residência do infrator, no mesmo bairro, pois ele confessou que haveria mais drogas em sua casa. No local foram localizadas mais 36 pedras de crack, escondidas em uma caixa.

O rapaz confessou que venderia as substâncias nas proximidades do bairro se não fosse impedido pela abordagem. Tudo foi apreendido e ele foi preso em flagrante.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução