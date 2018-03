Polícia Militar apreende armas de fogo em Varginha e Boa Esperança

Nessa quarta-feira (21), a PM obteve informações de que um homem estaria de posse de uma arma de fogo. A equipe de policiais abordou então o veículo GM Vectra, conduzido por um indivíduo de 37 anos, porém no carro nada de ilícito foi encontrado. O autor relatou que possuía um revólver calibre 22 e que estaria em sua residência. No local descrito a PM localizou a referida arma, com 07 munições intactas, mais 13 munições do mesmo calibre, além de 01 bucha de maconha.

O homem foi preso e a arma e a droga foram apreendidos e tudo foi encaminhado para a delegacia de plantão.

Boa Esperança

Outra arma de fogo foi apreendida na cidade de Boa Esperança, nessa quarta-feira (21).

A PM patrulhava pela Rua Moises Antonio de Figueiredo, bairro Nova Era, quando um menor de 17 anos ao avistar a viatura arremessou algo ao solo e fugiu.

O adolescente foi alcançado e submetido à busca pessoal. No local onde estava, a PM verificou o objeto9 que havia dispensado, que se tratava de uma arma de fogo.

O menor e a arma de fogo foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de plantão.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: PM