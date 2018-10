PM apreende 58 pedras de crack e maconha no bairro Novo Tempo

A Polícia Militar apreendeu crack e maconha nesta quarta-feira (3), no bairro Novo Tempo, em Varginha.

De acordo com a PM, durante patrulhamento pela Rua Doutor José Delfraro, os policiais perceberam uma grande movimentação de pessoas no portão da casa de um rapaz de 20 anos, as quais ao verem a viatura policial saíram correndo, sendo o autor abordado e na sua posse foram encontradas 09 buchas de maconha e 01 telefone celular.

Um homem de 28 anos, que estava no local foi abordado, tendo informado que estava ali para comprar maconha.

A PM após verificar o quarto do autor, encontrou dentro de uma gaveta 01 saquinho plástico contendo 58 pedras de crack e mais 01 bucha de maconha.

A PM deu voz de prisão em flagrante delito aos autores, que foram apresentados na com os materiais arrecadados, e permaneceram à disposição da autoridade de polícia judiciária.

Fonte e foto: PM