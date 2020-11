Parques Municipais terão horário reduzido no domingo

Horários sofrerão alterações devido às Eleições Municipais.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Em virtude das Eleições Municipais que acontecem no próximo domingo (15), os Parques Municipais Novo Horizonte, Centenário e o Parque Zoobotânico Doutor Mário Frota terão horários reduzidos.

No sábado o horário segue normal, com funcionamento das 7h às 17h. Já no domingo os horários serão reduzidos, das 7h às 13h.

Na segunda-feira (16), os Parques Novo Horizonte e Centenário não abrem devido à manutenção.