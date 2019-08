OAB Varginha realiza Semana da Advocacia

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Minas Gerais, Subseção Varginha, realizará nos dias 28 e 29 deste mês, a Semena da Advocacia 2019.

Ação será realizada no Teatro Mestrinho (Praça Champagnat, nº 68, Centro).

No dia 28, abertura solene será às 19h30. Em seguida haverá palestra com o tema: “O Agravo de Instrumento Segundo a Jurisprudência do STJ”, com o desembargador do TJMG, jurista, professor e advogado, Elpidio Donizetti.

No dia 29, abertura solene também será às 19h30. Haverá palestra com o tema: “A Advocacia do Futuro”, com a conselheira federal da OAB, Luciana Nepomuceno.