Núcleo de Atividades de Engenharia arrecada material escolar para 300 crianças

O Núcleo de Atividades de Engenharia (NAE), em parceria com o projeto Semente Viva de Varginha, realizou uma campanha de arrecadação que destinou materiais escolares para 300 crianças.

Ação aconteceu durante a realização do I Congresso Regional de Engenharia e Tecnologia (CORET), organizado pelo NAE, envolvendo os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica.

“Ações como esta mostram o compromisso do Unis com a comunidade. Além de formar profissionais capacitados, temos que pensar na formação humanística dos nossos alunos. Eles são a base para a construção de uma sociedade mais justa e colaborativa”, comentou o coordenador dos cursos, Roger Rodrigues.