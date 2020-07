Novo Albergue ainda está sem local

Pin Compartilhar 0 Compart.

Vereador Carlos Costa havia questionado instalação no Centro

Redação CSul – Iago Almeida/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Varginha estuda obtenção de um novo Albergue Municipal, que estava em preparação para ser instalado em um imóvel da Avenida Benjamin Constant, no Centro. Entretanto, o local foi alterado, segundo explicou a assessoria de comunicação do Executivo, ao CSul.

Por meio de requerimento apresentado na Câmara Municipal, o vereador Carlos Costa, questionou a Prefeitura sobre a instalação no Centro. Segundo o vereador, a decisão ocorreu após ele receber inúmeras mensagens sobre a possível instalação. “Muitos sabem do enorme problema, constrangimento e reclamação dos moradores e comerciantes do bairro São Geraldo quando foi instalado o albergue na Avenida Almirante Barroso. A questão das pessoas que vivem em situação de rua é um dos problemas mais complexos da administração pública e é preciso enfrenta-lo dando o tratamento adequado a essas pessoas, mas sem tirar o sossego das demais”, explicou o vereador.

No requerimento, Carlos Costa questionou se não seria possível a Prefeitura instalar o albergue fora do perímetro urbano. “A Avenida Benjamim Constant, é uma avenida central, de grande movimento, com muitas residências e pontos comerciais, sendo ainda uma importante ligação para o Terminal Rodoviário de Varginha”, concluiu.

Em contato com a prefeitura, o CSul foi informado nesta quarta-feira (1º), que “já foi descartado este imóvel na Benjamim Constant e a Prefeitura de Varginha está em processo de locação de um imóvel em outra localidade”, explicou.