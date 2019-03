No Via Café Garden Shopping, o fim de semana é dedicado às mulheres

O Dia Internacional da Mulher é comemorado nesta sexta-feira, dia 8 de março. Mas, o Via Café Garden Shopping vai prolongar as comemorações e promover um fim de semana de ações gratuitas voltadas para as suas convidadas.

Sexta-feira (8/3):

Das 12h às 15h, houve apresentação musical na Praça de Alimentação com Paulinho Paiva e Val Woll. Às 18h, na Praça de Eventos, localizada no acesso principal, abanda marcial da Polícia Militar vai animar a todos com clássicos da MPB e pop rock. Para fechar a noite de homenagens, às 19h30, na Praça de Alimentação, haverá a ação “As mulheres no mercado de trabalho – preconceitos e desafios” – um bate papo com profissionais de Varginha sobre assuntos ligados ao universo feminino. Estarão presentes, a professora e coordenadora do curso de jornalismo do Grupo Unis, Gisele Nishiyama, a jornalista da EPTV Sul de Minas, Maria Cláudia Bonutti e a psicóloga e coordenadora do Projeto In Foco, Elaine Simeão.

Sábado (9/3):

Das 13h às 17h, em parceria com estudantes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição do Grupo Unis, serão realizados serviços de massagem, aferição de pressão arterial e orientações de saúde e alimentação. Às 15h, o Rotaract promoverá a ação “Motivo de as mulheres lutarem todos os dias”, no mall. A iniciativa tem o objetivo de enaltecer a beleza e a força das mulheres, e, para isso, serão ofertados doces e abraços.

Domingo (10/3):

Novamente, das 13h às 17h, os estudantes dos cursos de Fisioterapia e Nutrição do Grupo Unis, oferecerão às convidadas do shopping massagem e orientações de saúde e alimentação. Às 14h, os amantes de meditação poderão participar do Garden Zen – uma meditação que será realizada no corredor da Renner. Às 15h, no mall, haverá apresentação de dança árabe, cigana, fusion, tribal e flamenco.

Rafael Sena, superintendente do shopping, reforça a importância da ação no mall. “Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, nada mais justo que homenagear o nosso público mais fiel com ações que irão deixá-las ainda mais bonitas e confiantes. Além de ser um centro de convivências, o Via Café Garden Shopping valoriza a autoestima dos seus convidados e, proporcionar um momento de cuidado e relaxamento para mulheres, que normalmente tem uma rotina atribulada, é a melhor forma de valorizá-las”.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Via Café