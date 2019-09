Nem a chuva parou o show da banda Zepherin no 5ª da Boa Música

A quinta-feira (26/09) foi marcada pela chuva em Varginha, mas não seria este o motivo para o cancelamento do 5ª da Boa Música na Estação Ferroviária. Os integrantes da banda Zepherin subiram no palco montado na plataforma de embarque para animar e esquentar os fãs, que cantaram junto com as composições próprias do grupo e covers de Rock Nacional e Internacional, como Bon Jovi, Skank, Os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Velvet Revolver, Guns N’ Roses, Aerosmith, dentre outros.

Esta foi a segunda vez que a banda varginhense participou do 5ª da Boa Música. Esta apresentação contou com Oswaldo Botrel (vocal e guitarra), Guilherme Amarante (baixo), Renan Borges (guitarra) e Marcos Braga (bateria). Teve ainda a participação do tecladista Bruno César e do guitarrista Raphael Wagner.

“Foi um dia inesquecível. A ansiedade pelo show, a preocupação com a chuva, e no fim das contas a galera enfrentou o tempo ruim e tudo pra ver a gente tocar. Muita gratidão e carinho por todos vocês!”, disse o vocalista Oswaldo Botrel.

A professora Joyce Alves Pereira, de 32 anos, participou pela primeira vez do 5ª da Boa Música. Ela veio de Santo Antônio do Monte e disse que toda cidade precisaria ter um projeto assim. “Tô encantada com a segurança. É um evento cultural que atrai um público de todo tipo e tem espaço pra todo mundo”, disse Joyce.

Esta foi a edição nº 363 do 5ª da Boa Música que é uma realização da Prefeitura de Varginha, que conta com a organização da Fundação Cultural e parceria da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. As bandas interessadas em se apresentar, devem fazer o cadastro pelo site www.fundacaoculturaldevarginha.com.br/cadastrodebandas.