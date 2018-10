Motorista de ônibus passa mal e bate em veículos na Avenida Rio Branco

Na noite deste domingo (7), um acidente na Avenida Rio Branco envolvendo um ônibus do transporte coletivo de Varginha deixou 11 veículos danificados. De acordo com as informações da PM, o motorista do circular passou mal e acabou batendo em veículos que estavam estacionados na avenida.

Testemunhas afirmam que o motorista havia sofrido uma convulsão. A batida do ônibus com veículos provocou um efeito cascata. O ônibus teria voltado de ré desgovernado. Dois carros também bateram em uma caçamba que estava na avenida, como pode ser visto nas imagens.