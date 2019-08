Menor e drogas são apreendidos e autor preso no Alto da Figueira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quarta-feira (28), a Polícia Militar patrulhava nas proximidades da Rua Professor José Otaviano Pereira, no bairro Alto da Figueira, em Varginha, local alvo de vários crimes contra o patrimônio, quando deparou com um indivíduo que ao ser abordado, portava vídeo com uma arma de fogo e afirmou que não sabia onde morava, levantando suspeitas.

Com informações, a guarnição policial chegou até a sua casa, onde se encontrava outro indivíduo de 17 anos, que ao ser consultado no sistema, foi verificado que já fora apreendido várias vezes por tráfico de drogas.

Os militares adentraram na casa para averiguação sendo encontrado no quarto dos abordados, 01 balança de precisão e 01 faca com resquícios de maconha. Neste momento chegou a testemunha de 41 anos que acompanhou as buscas.

Os dois tentaram agredir os policiais militares, mas foram contidos.

Por terem sido encontrados os objetos acima descritos, foi acionado apoio da guarnição do Canil, sendo que durante o empenho de um dos cães, foi encontrado enterrado no quintal próximo a um muro, um saco plástico com 01 tablete de maconha. E no interior da casa, debaixo de uma máquina de lavar, outro tablete da mesma droga.

A droga foi apreendida junto com o menor, o autor foi preso e encaminhados para a delegacia de plantão, onde o flagrante do autor foi ratificado.

Fonte e foto: Polícia Militar