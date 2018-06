Marquinho pede fiscalização nas casas de recuperação de dependentes químicos

O vereador Marquinho da Cooperativa apresentou uma indicação na Câmara de Varginha, solicitando ao Prefeito que seja realizada a fiscalização das casas de recuperação de dependentes químicos que funcionam no município.

“O objetivo dessa indicação é apurar diversas denúncias anônimas que tenho recebido, onde foram relatados o repasse e o uso de drogas dentro dessas instituições. É uma situação delicada e preocupante que merece toda atenção do poder público”, explicou Marquinho.

O vereador destacou a importância dos serviços prestados por essas entidades no processo de recuperação e reinserção social dos dependentes químicos, além do apoio as famílias que são afetadas pelo problema. Dessa forma, o vereador pediu o apoio da Administração para a fiscalização e providências para garantir que esses serviços possam cumprir com a sua finalidade.