Mais de 130 kg de alimentos são arrecadados na Corrida do Café

No último domingo (26), foi realizada a Corrida do Café, evento que faz parte do Café com Tudo, realizado pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha.

Para a inscrição foi solicitado 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados pela ACIV, foram repassados ao Lar São Vicente nesta sexta-feira (31). Ao todo, foram arrecadados mais de 130kg de alimentos.

“É muito satisfatório poder ajudar esta grande entidade de nossa cidade. Fica aqui meu agradecimento, a todos que participaram da corrida e colaboraram nesta doação, que com certeza será de grande ajuda no Lar São Vicente”, disse o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

O Café com Tudo foi uma realização da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha e teve como co-realizadores a Minasul e o Sicoob Credivar.

Fonte e fotos: ACIV