Leonardo Ciacci pede que “Maria fumaça” seja transferida do Zoológico para a Estação Ferroviária

Buscando valorizar a cultura e o patrimônio histórico municipal, foi apresentada pelo presidente da Câmara de Varginha, Leonardo Ciacci, uma indicação solicitando ao prefeito e ao secretário municipal de Turismo e Comércio, que tomem providências para que seja realizada a transferência da “Maria Fumaça” existente no Jardim Zoológico para a Estação Ferroviária.

Segundo Leonardo, hoje a Estação Ferroviária é um dos lugares mais visitados de Varginha, portanto, o local ideal para a instalação da “Maria Fumaça”, por ser de fácil acesso da população e também dos turistas.

“Desde que a Fundação Cultural começou a funcionar nesse espaço, o local passou a ser o cenário de vários eventos culturais, como a realização de exposições e shows, reunindo uma grande quantidade de visitantes e valorizando a arte regional, por isso seria muito oportuno transferir a Maria Fumaça pra lá, onde poderia ser apreciada por mais pessoas”, destacou Leonardo.

Em sua indicação, o parlamentar destacou ainda, que em anos anteriores, essa mesma sugestão foi apresentada na Câmara Municipal pelos vereadores Leandro Acayaba, Henrique Lemes e Rogério Bueno, além de contar com o apoio da ACIV – Associação Comercial e Industrial de Varginha e da Associação dos Amigos da Linha Férrea.

“A exposição da “Maria Fumaça” na Estação Ferroviária poderá atrair ainda mais pessoas para visitação, sobretudo, jovens e crianças que atualmente só veem esse tipo de transporte, que um dia já foi muito utilizado, em livros, revistas e filmes. Acredito que com a revitalização do centro da nossa cidade, essa também será uma forma de aproximar esse patrimônio histórico da população e enaltecer a cultura do município”, finalizou.