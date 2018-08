Leonardo Ciacci pede construção de área esportiva no Jardim Áurea

Uma indicação do vereador Leonardo Ciacci, apresentado na Câmara de Varginha, solicita ao Executivo Municipal a construção de uma área de esportes e lazer para os moradores do bairro Jardim Áurea.

O vereador ressalta que a solicitação atende a um anseio dos moradores e do Conselho Comunitário do bairro. “A reivindicação da população do Jardim Áurea é que o bairro possua um local destinado às atividades esportivas e de lazer e não tenham que se deslocar para outras regiões da cidade em busca desses espaços”, explicou.

Ainda de acordo com Leonardo, esta medida criará um espaço de lazer para as famílias, incentivando a prática de esportes e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. “Acredito que a realização dessa obra refletirá de forma significativa na melhoria da saúde e bem-estar dos moradores naquela região, tendo em vista os benefícios que o esporte oferece à sociedade, por isso, contamos com o apoio da Administração para que esta indicação seja atendida o mais breve possível”, finalizou.

Fonte: Câmara de Varginha.