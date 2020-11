Lar São Vicente de Paulo divulga campanha de Natal “Apadrinhe um Idoso”

Lista de desejos inclui pijamas, meias e chocolates

Restando pouco mais de um mês até o Natal, o Lar São Vicente de Paulo em Varginha, divulgou a campanha “Apadrinhe um Idoso”.

Os idosos do lar já fizeram suas listas de desejos, entre os pedidos dos velhinhos estão presentes como, meias, pijamas e até chocolates.

Confira a lista de pedidos abaixo:





Quem quiser apadrinhar um idoso deverá entrar em contato com o Lar São Vicente de Paulo e informar o nome do idoso; os doadores deverão informar também o número de telefone.

Os presentes deverão ser entregues até o dia 10 de dezembro no próprio Lar, localizado na Av. Francisco Navarra, 325 – Centro. Vale ressaltar que o nome do idoso deverá estar incluso na embalagem do presente.

Para mais informações ligue: 3222-5130

