Irmãos varginhenses conquistam Campeonato Brasileiro de Muay Thai

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dois atletas de Varginha se sagraram campeões brasileiros de Muay Thai no último domingo (10), em Monsenhor Paulo. Os irmãos Gabriel Martins de Oliveira e Guilherme Henrique Martins de Oliveira, alunos do Projeto Social Mamutinho Kids, conquistaram o Campeonato Brasileiro de Muay Tai sub -11 (até 35 Kg).

Segundo o idealizador do projeto, Rodrigo Mamuth, “o domingo foi de muita alegria para toda nossa equipe, uma vez que nosso projeto é muito recente com menos de 3 meses e já conseguimos conquistar um campeonato muito disputado que é o Brasileiro de Muay Tai e, com a participação de atletas de altíssimo nível vindos de todo Brasil”, disse.

O pai dos campeões e ex- lutador Jair de Oliveira, está eufórico com a conquista dos filhos. Ele relata que os meninos treinaram bastante e que a muito tempo vinham se destacando nas disputas de outros campeonatos. “Para toda família e para nossa cidade, é razão de muito orgulho ver os meninos se destacando em campeonato tão importante”, ressaltou o pai.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Prefeitura de Varginha