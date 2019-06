Inscrições o Mostras BDMG 2019-2020 estão abertas até dia 1º de julho

O edital é voltado para a seleção de projetos expositivos para ocupação da galeria de arte da instituição, equipamento integrante do Circuito Liberdade. Poderão se inscrever artistas visuais mineiros ou residentes no estado, nas modalidades arte digital, cerâmica, desenho, escultura, fotografia, grafite, gravura, instalação, performance e pintura.

O regulamento e a ficha de inscrição podem ser consultados no site www.bdmgcultural.mg.gov.br.

Os selecionados serão contemplados com: reembolso financeiro no valor de R$5 mil, produção de catálogos, vídeo de registro e de divulgação da mostra, evento de abertura para até 80 pessoas, assessoria de imprensa, e montagem e desmontagem da exposição com o auxílio de equipe qualificada. Os detalhes devem ser verificados no edital.

