Inaugurado o Cemei Marília Valle e Costa no Nova Varginha

Foi inaugurada nessa quarta-feira (5), o Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei/creche do bairro Nova Varginha, denominado Marília Valle e Costa, com capacidade para atender 130 crianças de zero a três anos. Construído com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância, o projeto é padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Proinfância Tipo 2, com dois blocos totalmente acessíveis e interligados por circulação coberta.

O Bloco A é composto de hall de entrada, sala de administração, sala de professores e reuniões, salas de berçário com áreas de faldrário, amamentação, solário e lactário; copa para os funcionários, lavanderia, vestiários masculino e feminino, cozinha, despensa; varanda e pátio de serviço. O bloco B possui quatro salas de aula, sanitários infantis, solários, além de pátio coberto e refeitório, e também uma área descoberta para playground.

Presente na solenidade de inauguração, Alessandra Lemes (foto), que trabalha na unidade de ensino também é avó do garoto Murilo Benício, que vai frequentar o Cemei. “A escola ficou funcional com um espaço muito bom, com segurança e fico feliz em saber que meu neto vai ficar aqui junto com as educadoras e profissionais capacitados, e sei que terá um bom desenvolvimento”, declarou Alessandra.

Todo o projeto seguiu rigorosamente os critérios de segurança física, restringindo o acesso de crianças desacompanhadas em áreas como cozinha, lavanderia, castelo d’água e central de água, luz e telefonia, setorização por faixa etária, com a adoção de salas de atividades exclusivas, para a promoção de atividades específicas de acordo com as necessidades pedagógicas; criação de ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias tais como: pátios, solários e áreas externas; e equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.

“É com com muita honra que entregamos para a comunidade do bairro Nova Varginha e bairros vizinhos, uma creche construída pensando na segurança e acessibilidade das nossas crianças. Este era o nosso desejo que se concretizou graças ao empenho da Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Obras e o envolvimento de tantos outros profissionais que carinhosamente participaram deste projeto”, disse o prefeito Vérdi Melo. Ele ainda lembra que o Cemei leva o nome da saudosa professora ” que mesmo não estando entre nós fisicamente, sempre estará presente no nome desta instituição e em nossos corações”, afirmou Vérdi que agradeceu ao vereador Dudu Ottoni autor do projeto de Lei que denominou o Cemei.

A secretária municipal de Educação, Elaine Cristina Biancasteli Amarante afirmou que a construção e entrega do Cemei Marília Valle e Costa representa a responsabilidade e compromisso da Administração com a educação em nosso município. “Não é apenas mais uma obra, mas a oportunidade de termos um futuro melhor para nossas crianças.Um espaço que acolherá aproximadamente 110 crianças de 0 a 3 anos que contará com uma equipe de profissionais zelando pelo cuidar e educar dos nossos alunos“, declarou. Ela ainda enfatizou que “essa obra é um bem social para a comunidade”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, foi feita a pré-inscrição para as matrículas no CEMEI Marília Valle e Costa, para verificar a demanda de alunos que moram na região e que já estavam matriculados em outras unidades. Essas crianças estão recebendo as atividades não presenciais, pois já estavam matriculadas na rede municipal desde o início do ano. Já uma pequena parcela de crianças, que são matrículas novas para a rede municipal, receberá as atividades quando retornarem as atividades presenciais no CEMEI Marília.

Prestigiaram a inauguração, o secretário municipal de Governo Honorinho Ottoni, a diretora do Departamento Pedagógico da Seduc Roberta Boareto, funcionários do Cemei, um representante da comunidade, os vereadores Leonardo Ciacci, Dudu Ottoni e Buiú, além da família de Marília Valle e Costa, os filhos, Marcos Eduardo Valle e Costa, José Daphinnis Mil Homens Costa Júnior e Deborah Valle e Costa Beltrão acompanhada do marido Rosildo Beltrão. A outra filha, Rosana não pode comparecer, mas declarou estar imensamente feliz com o carinho dedicado a sua saudosa mãe.

“Ficamos muito honrados e gratos pela homenagem prestada à nossa mãe. Não apenas pelo reconhecimento mais do que justo por tudo o que ela fez pela educação em Varginha, mas principalmente pela mulher que sempre esteve à frente do seu tempo, dinâmica e cheia de ideais e atitudes. Torcemos para que trajetórias de outras tantas mulheres sejam cada vez mais reconhecidas e tenhamos, sobretudo, uma sociedade justa e igualitária. Mais uma vez, obrigada pela homenagem”, registrou Deborah.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha