Idoso tem infarto e morre no Centro de Varginha

Ocorrência foi registrada próxima à Nave.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Varginha Online/Reprodução Redes Sociais

Um idoso de 75 anos morreu na manhã desta quarta-feira (23), no Centro de Varginha. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi vítima de um infarto fulminante e morreu ainda no local.

O SAMU foi até o local da ocorrência, profissionais tentaram realizar manobras de ressuscitação, no entanto, sem sucesso. Até o momento dessa publicação, a identidade da vítima não havia sido revelada.