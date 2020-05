Homens são presos após tiros contra residência no Parque Rinaldi

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos na noite desta terça-feira (5), após uma denúncia de que os ocupantes de uma caminhonete teriam efetuado disparos contra uma casa no Parque Rinaldi.

No deslocamento, uma viatura se deparou com uma caminhonete com as mesmas característica da que foi repassada na denúncia. Ao ver os militares, o condutor tentou fugir acelerando ainda mais o veículo, tentando até atropelar um dos militares.

Mesmo após os pneus traseiros da caminhonete serem atingidos por disparos, já que os sinais sonoros e acenos manuais não foram obedecidos, o condutor não parou e continuou a fuga.

Após mais dois disparos de arma de fogo contra os pneus traseiros da caminhonete, o motorista parou o veículo e desceu junto com o outro ocupante, que foram sentido aos policiais, não acatando ordens de parada para busca pessoal, sendo então contidos e presos.

Neste momento uma equipe policial se deslocou até o local dos disparos onde fez contato com a vítima que relatou que o veículo havia passado pelo local por volta das 17hs, derrapando pneus e que voltou ao local por volta das 22h50m, passando em frente a casa da vítima fazendo ameaças de morte. Pouco tempo depois foram ouvidos seis disparos, dois para o alto e quatro em rumo ao portão da vítima.

O autor de 25 anos levou uma das equipes até o lugar onde havia dispensado a arma de fogo durante a fuga. Sendo encontrado um revólver calibre 38, com numeração raspada, capacidade para 06 tiros, desmuniciado.

A perícia técnica compareceu no local dos tiros e recolheu alguns projéteis de arma de fogo. O veículo usado no crime foi removido ao pátio credenciado e os autores foram encaminhados para a delegacia de plantão, onde permaneceram para as devidas providências.

Fonte e foto: 24º BPM