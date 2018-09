Homem furta motocicleta em estacionamento de supermercado e acaba preso pela PM

Nesta terça-feira (18), a Polícia Militar agiu rápido e prendeu um homem que roubou uma motocicleta, em Varginha.

De acordo com a PM, a vítima relatou que estacionou a motocicleta Honda XRE 300, com placas de Varginha, no estacionamento de um supermercado na Avenida Benjamin Constant, e que ao retornar constatou o furto do veículo.

Ainda de acordo com os militares, as cidades circunvizinhas foram comunicadas e juntamente com os policiais da cidade, iniciaram rastreamento. O autor e a motocicleta foram encontrados no Parque Novo Horizonte. O homem de 36 anos foi preso, conduzido a Delegacia da cidade e autuado em flagrante.

Fonte: Polícia Militar / Imagem Ilustrativa