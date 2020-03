Homem furta bolsa em residência e acaba preso no bairro Sion

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por volta das 18h desta terça-feira (24), a Polícia Militar foi acionada pela vítima, de 30 anos, na rua Rafaela Cunha Martins, bairro Sion, em Varginha, onde houve um furto de uma bolsa no interior da casa.

Pouco depois, a PM foi chamada pelo vizinho, de 38 anos, que encontrou a bolsa em seu quintal, sendo que as câmeras de vigilância filmaram a ação do autor, que foi reconhecido pela guarnição policial, tendo ele furtado cerca de R$ 200,00 que estavam dentro da bolsa.

O autor usou a casa da testemunha para pular um muro que dá acesso à casa da vítima e depois durante o rastreamento ele foi localizado na Rua Humberto Conde, em frente a casa onde mora, com as mesmas roupas usadas no momento do crime.

Ele negou ao ser questionado a respeito dos fatos, dizendo que estava fumando crack, mas foi reconhecido pela vítima e pela testemunha, momento em que o esposo da vítima de 24 anos, apareceu repentinamente na lateral da viatura e desferiu um soco contra a face do autor causando ferimento. Ele foi contido e preso pela agressão dizendo que agiu pela emoção, por ter o dinheiro que seria para despesas pessoais da família, furtado.

Os autores foram conduzidos juntamente com a bolsa localizada apreendida para as devidas providências na delegacia de plantão, onde o flagrante do autor do furto, de 31 anos, foi ratificado.

Fonte: PM