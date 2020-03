Homem é morto à tiros no bairro Carvalhos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde desta quinta-feira (26), um homem conhecido como ‘Tatá’ foi morto à tiros no bairro Carvalhos, em Varginha. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois tiros, disparados pelo autor conhecido como “Bolinha”.

Os suspeitos fugiram em uma motocicleta CG Titan, sentido um cafezal nas proximidades do bairro. Testemunhas contaram a policia que viram os suspeitos fugindo e, de acordo com as informações, a PM já identificou os autores. As guarnições iniciaram intenso rastreamento para prender os suspeitos.

Segundo a PM, ambos já tinham passagens policiais por uso de drogas, furto, roubo e outras.

Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido encontrado.

Informações: PM / Foto: Varginha 24h