Homem assalta clínica dentária e é preso pela Guarda Municipal

No final da tarde da última segunda feira (11) o autor Amarildo Miguel de 47 anos entrou em uma clínica dentária no Centro, em Varginha, simulou estar armado e anunciou o assalto.

Segundo informações da vítima que preferiu não se identificar o autor ainda ameaçou lhe dar um tiro, porém a vítima percebeu que ele estava desarmado e reagiu.

O autor pegou uma quantia de dinheiro que não foi divulgada que estava no balcão e fugiu pela Avenida Rio Branco. Uma equipe da Guarda Civil Municipal fazia um patrulhamento quando foi acionada pela vítima e por clientes da clínica.

De imediato foi passado as características do autor para as demais viaturas e começou um intenso rastreamento e o autor foi encontrado próximo ao jardim do sapo e foi preso e encaminhado para a delegacia onde o flagrante foi ratificado e logo em seguida encaminhado para o presídio.