Grupo Unis reúne coordenadores de cursos de todas as unidades em Varginha

Nos dias 02 e 03 de agosto o Grupo Unis realizou um encontro entre todos os Coordenadores dos cursos de graduação da Instituição, reunindo colaboradores das unidades de Varginha, Três Pontas, Cataguases, Pouso Alegre e São Lourenço.

Na sexta-feira o encontro foi realizado na Unidade Avançada do Grupo Unis, localizada no Via Café Garden Shopping. O Presidente do Grupo e Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Prof. Me. Stefano Barra Gazzola, recebeu os Coordenadores com uma fala de abertura. Em seguida o Prof. Dr. Guaracy Silva, acompanhado da Profa. Patrícia Vilas Boas (ex-diretora da SERES), apresentaram aos presentes Indicadores de qualidade do MEC.

Após um pequeno intervalo os Coordenadores acompanharam mais duas palestras. A primeira, conduzida pelo Prof. Me. Alan Sales da Fonseca, tratou da Sustentabilidade Financeira da IES, e em seguida o Prof. Me. Fabrício Pelloso Piurcosky falou sobre a importância do desenvolvimento da pesquisa para o Grupo Unis.

Após a pausa para o almoço, os Coordenadores retornaram às atividades, participando de palestras voltadas a temas como PPC por Projetos (Profa. Samantha Castro e Prof. Dr. Nilton dos Santos Portugal), cuidado com o aluno (Prof. Dr. Nilton dos Santos Portugal), relacionamento e permanência (Sandra Siciliano) e cultura de Inovação (Prof. Me. Diego Henrique Alexandre).

Para finalizar as atividades na Unidade Avançada, os professores Luís Gustavo Rabello e Felipe Flausino de Oliveira falaram aos presentes, respectivamente, sobre a contribuição do coordenador no processo de captação e a internacionalização como política institucional do Grupo Unis. A sexta-feira terminou com uma palestra ministrada por José Salibi Neto, na Cidade Universitária, abordando a Gestão do Amanhã.

No sábado, as atividades aconteceram nas salas de Metodologias Ativas do Campus I da Instituição. Na ocasião, os coordenadores presentes participaram de palestras e debates sobre o papel do coordenador do Unis (Prof. Dr. Luiz Carlos Vieira Guedes), troca de experiências na gestão dos cursos do Unis (Prof. Me. Ricardo Morais Pereira) e rodas de conversa sobre trabalho em conjunto (Profa. Ma. Alessandra Souza e Prof. Dr. Wanderson Gomes de Souza).

“Foi uma oportunidade ímpar para alinharmos conhecimentos e trocarmos experiências. O evento foi de grande valia e proveito por parte dos coordenadores, que começam o semestre de uma forma mais alinhada com as orientações da Instituição”, concluiu o Vice-reitor do Grupo Unis, Prof. Dr. Luiz Carlos Vieira Guedes.

Fonte e foto: Unis