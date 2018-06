Gás de cozinha varia entre R$ 65,00 e R$ 75,00 em Varginha

Segundo pesquisa realizada pelo CSul nesta quinta-feira (7), já havia gás de cozinha em algumas distribuidoras de Varginha. Antes da greve dos caminhoneiros, preço máximo encontrado nos estabelecimentos era de R$ 65,00 e hoje, alguns lugares vendem o botijão de 13 quilos por até R$ 75,00.

A falta da mercadoria em algumas distribuidoras fez com que muitos comerciantes aproveitassem a situação para cobrar preços mais altos.

O CSul entrou em contato com cinco distribuidoras e em todas elas havia o produto na tarde desta quinta-feira.

Diesel

Ainda de acordo com pesquisa realizada pelo CSul nesta quinta-feira, o litro de diesel comum mais barato em Varginha custava R$ 3,49 e o mais caro R$ 3,69.

Já o diesel S10 mais em conta chegou a R$ 3,44 e o mais caro R$ 3,89.

O Governo Federal anunciou redução de R$ 0,46 no valor do diesel, mas muitos motoristas afirmam que ainda não viram a diferença em Varginha.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro), informou que o repasse não se aplica ao combustível que já estava estocado nos postos. A redução só é aplicada ao diesel comprado a partir do dia 1º de junho e os postos devem repassar o valor que receber das distribuidoras.

Para orientar o consumidor, o Governo Federal diz que é obrigatório que os locais coloquem informativos mostrando a redução e o valor do dia 21 de maio, sem a redução.

De acordo com informações do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, o consumidor que desconfiar do posto que não esta dando o desconto deve denunciar.

Redação CSul – Ana Luísa Alves