Fundação Cultural prorroga inscrições para antologia Estação dos Versos

A Fundação Cultural prorrogou para a próxima terça-feira (16), o prazo de inscrições de poesias para a antologia Estação dos Versos. Para participar, os interessados devem ser residentes em Varginha e a poesia ser inédita. O tema é livre.

O envio acontece exclusivamente online pelo site www.varginhacultural.com.br. No site há um formulário, que deve ser preenchido com os dados pessoais do poeta, uma foto em boa resolução e a poesia com, no máximo, 1.230 caracteres.

Os textos passarão por uma curadoria para avaliação da qualidade literária e poética. O lançamento ocorrerá durante V Feira Literária de Varginha, que acontecerá na Praça do ET de 30 de outubro a 02 de novembro deste ano.

Mais informações podem ser obtidas pelo (35) 3690-2700.