Francisco Graça de Moura lançará livro que redefine o papel do Estado e o desafio da inovação na gestão das políticas sociais

A Gestão Social Inovadora e Transformadora no Contexto da Inovação na Gestão das Políticas Públicas do Entes Federativos; novo livro que o Prof. Francisco Graça de Moura lançara em breve é uma tese ousada e vigorosa que demonstra de maneira clara e contundente que as velhas práticas do assistencialismo que caracterizam as políticas sociais da administração pública brasileira estão ultrapassadas e não são capazes de construir mecanismos para corrigir as desigualdades sociais geradas por um processo histórico de desenvolvimento excludente e predatório, que resultou nos elevados índices de exclusão social e da má distribuição da riqueza, cujas consequências estão expressas na profunda crise social que atravessamos.

Outro preconceito inaceitávelque o autor destaca é a ideia de que Estado e mercado se opõe de modo insuperável. Esta ideia tem se tornado cada vez mais obsoleta.

Segundo Francisco Graça de Moura ressalta em um dos capítulos do seu livro:

“Cada vez mais o papel do Estado será o de garantir a qualidade da estrutura regulatória, constituindo um sistema de gerenciamento regulatório e assegurando a qualidade das regras, novas e antigas, de forma a proporcionar o melhor ambiente possível para que cidadãos e empresas observem seus direitos e obrigações.”

E conclui o autor:

“A descentralização de atividades pressupõe supervisão e controle. E a atuação em rede-própria de ambientes complexos, em que interagem atores públicos, do terceiro setor e do mercado – requer competências de coordenação, de construção de consensos e de atuação em parcerias, para garantir o alinhamento dos resultados aos macros objetivos de governo e às políticas públicas setoriais. Isso tudo tem de ser feito por um Estado o mais receptivo possível às demandas da sociedade, atentando para a transparência no encaminhamento dos interesses dos diversos grupos.”

“Em suma, um dos grandes desafios da administração pública atual é justamente a proposição das iniciativas inovadoras em gestão no intuito de aprimorar o papel estratégico do Estado, garantindo não somente a melhoria do ambiente de negócios e o desenvolvimento econômico, por meio de ferramentas tradicionais, como também introduzindo mecanismos modernos, inovadores, que proporcionem maior participação da sociedade, transparência e celeridade no funcionamento da máquina pública.”

